Ilaria Gallozzi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020

Di Fabio Morasca giovedì 9 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Ilaria Gallozzi.

Ilaria Gallozzi è una delle single tentatrici della settima edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, tornato in onda su Canale 5, lo scorso 3 luglio.

Ilaria Gallozzi è nata a Sora, paese in provincia di Frosinone, e vive a Milano, insieme al suo migliore amico. A Milano, Ilaria Gallozzi frequenta uno stage per un'azienda occupata nel settore degli eventi. Dopo essere laureata in Scienze Infermieristiche, infatti, Ilaria ha deciso di lasciare quell'ambito lavorativo per dedicarsi al mondo degli eventi e del management.

Ilaria Gallozzi ha 28 anni.

Stando alla scheda pubblicata su Tv Sorrisi e Canzoni, Ilaria Gallozzi ha la passione per i viaggi: per un periodo, ha lavorato come hostess a Dubai e va spesso ad Ibiza in vacanza.

Si definisce riservata, per quanto riguarda la sua vita privata, e una persona a cui piace ascoltare gli altri.

Tra i suoi hobby, troviamo la palestra e la cucina. Ilaria, inoltre, ama molto prendersi cura di se stessa.

Nel video di presentazione pubblicato su Witty Tv, Ilaria ha dichiarato di avere una predilizione per gli uomini capaci di farla ridere, aggiungendo che l'aspetto fisico, almeno per quanto riguarda la prima impressione, è importante.

Come arma di seduzione, Ilaria Gallozzi usa lo sguardo e i suoi occhi verdi.

Tra dieci anni, Ilaria si immagina madre di famiglia.

Nella prima puntata di Temptation Island, Ilaria si è avvicinata soprattutto ad Antonio che sta prendendo parte alla settima edizione del programma insieme alla fidanzata Annamaria.