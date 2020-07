Federica Bianca Concavo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso mercoledì 8 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Federica Bianca Concavo

Federica Bianca Concavo è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per quest'edizione coinvolge coppie famose e coppie non famose.

Di lei sappiamo che ha una grande passione per i tatuaggi, disseminati su tutto il corpo, oltre che per gli animali: per lei la trasmissione dell'ammiraglia televisiva Mediaset costituisce la sua prima esperienza sul piccolo schermo. Parallelamente alla carriera universitaria la ragazza ha lavorato come ragazza immagine.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, pare che non sia fidanzata, in quanto su Instagram non appare in compagnia di ragazzi che facciano pensare a un legame di questo tipo.

Foto: account Instagram Federica Bianca Concavo