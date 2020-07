Uomini e donne, Giulio Raselli spara a zero su Giovanna Abate e Sammy Hassan

Di Ivan Buratti martedì 7 luglio 2020

L'ex tronista, felicemente fidanzato con Giulia D'Urso, dice la sua sulla fine della storia fra Giovanna e Sammy

Uomini e donne è in vacanza, tornerà a settembre, ma le storie degli ultimi troni continuano a dominare la scena del gossip e della cronaca rosa. Tra i più chiacchierati, quello di Giovanna Abate desta la curiosità di migliaia di telespettatori, che ne hanno seguito le avventure negli ultimi mesi. Prima corteggiatrice di Giulio Raselli, poi tronista, la donna ha scelto come corteggiatore con cui intraprendere un percorso di vita condivisa Sammy Hassan. I due, tuttavia, hanno tenuto duro per poche settimane, lasciandosi e lasciando di stucco i loro fan.

Proprio l'ex tronista Giulio Raselli ha voluto recentemente commentare la rottura e l'esperienza della sua ex corteggiatrice Giovanna Abate. Con alcune Instagram Stories, Giulio ha finalmente detto la sua, sottolineando quanto per lui fossero stati affrettati alcuni commenti in difesa costante di Giovanna, mentre era ancora intenta a corteggiarlo:



Io non ho mai voluto commentare, durante e dopo il mio percorso, nonostante le varie critiche. Però vi dico una cosa, grazie al cielo ho seguito la mia testa e il mio cuore. Da una parte c’è una persona che è stata idolatrata, anche quando io facevo il tronista, però la differenza è che lei una volta uscita è durata quattro secondi, mentre io sono qua che convivo e vivo il mio amore con tutto me stesso. In sintesi: prima di criticare le persone, osservate. Io sono qua che mi vivo il mio amore, felicissimo come non mai di averlo fatto, dall’altra parte no...

Giulio Raselli ha terminato i suoi video, nati come risposte alle domande dei fan, con una bella frecciatina nei confronti dell'ex rivale Sammy Hassan, colpevole di aver strumentalizzato la propria partecipazione a Uomini e donne per la produzione di alcune magliette col motto "Hello my friends":



Scusate se non abbiamo pensato di fare le magliette il giorno dopo che siamo usciti fuori da Uomini e Donne, ma abbiamo pensato a viverci…

Giovanna Abate risponderà alle accuse? E Sammy lascerà scivolare a terra le frecciatine?