Temptation Island 2020, Ciavy e Valeria si sono lasciati?

Di Marco Salaris lunedì 6 luglio 2020

La coppia sarebbe scoppiata prima della fine dei 21 giorni a Is Morus Relais.

La coppia composta da Ciavy e Valeria, fidanzati da 4 anni, è fra quelle che nel primo appuntamento di Temptation Island 2020 è spiccata per caratteri forti e citazioni che con uno schiocco di dita si sono trasformati in meme sui social. Alla base la ripresa di una fiducia che a quanto sembra era venuta meno soprattutto dopo un episodio che ha inciso fortemente nella vita sentimentale dei due e che è stato rivelato da Valeria: "Non ho scoperto solo messaggi, ma era in albergo con un'altra ragazza. Ho scoperto i suoi tradimenti. Anche se non l’ha mai ammesso, io lo so. L’ho visto con i miei occhi".

La frase rimasta impressa nella mente di Ciavy è stata:



Lui ha detto che una donna gli serve perché gli porti la colazione a letto. Pensa che io sia un maggiordomo? Se sono diventata appiccicosa, controllandogli i movimenti, è perché non mi fido.

Parole che hanno scatenato l'ira di Ciavy e che ora si allacciano ad un'indiscrezione bomba lanciata da Gossip News Italia. La relazione fra i due infatti sarebbe arrivata brutalmente al capolinea. L'ipotesi che potrebbe essere la causa di tutto ciò sarebbe un bacio di Valeria al tentatore Alessandro Basciano che ricordiamo a Uomini e Donne per essere stato un corteggiatore di Giulia Quattrociocche.

Ciavy e Valeria così avrebbero lasciato in anticipo la trasmissione (se fosse così, presumibilmente potrebbe essere stato chiesto il falò di confronto anticipato) ma tutto ciò lo scopriremo durante le prossime puntate di Temptation Island.