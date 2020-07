Temptation Island 2020, la delusione della famiglia di Andrea verso Anna: ecco perché

Di Marco Salaris lunedì 6 luglio 2020

Le dichiarazioni di Pierluigi e Serena (fratello e sorella di Andrea) dopo la prima puntata del reality show.

Prime reazioni e impressioni a pochi giorni dal primo appuntamento di Temptation Island 2020 andato in onda lo scorso giovedì. Abbiamo avuto modo di conoscere meglio la coppia composta da Andrea e Anna, dai pregi ai difetti, le paure e le speranze, dai punti in comune a ciò che li divide.

Tra gli ostacoli che si propongono come dei problemi alla base del loro amore c'è sicuramente la differenza d'età che sta avendo un peso. Recentemente nell'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne Anna ha dichiarato i suoi sogni tra cui il matrimonio ed un figlio dal suo compagno, meno propenso Andrea che, al contrario, vorrebbe più tempo per godersi la relazione.

Nella stessa intervista Andrea ha sottolineato un altro aspetto da mettere a punto, la gelosia: "Io vorrei fidarmi di più di lei e imparare a controllare ancora meglio le mie reazioni" sarà per questo che Anna ha messo subito in pratica il piano per avere delle risposte da parte del suo fidanzato avvicinandosi al single Carlo Siano.

Intercettati da Fanpage, parlano il fratello e la sorella di Andrea, si chiamano Pierluigi e Serena. Entrambi si sono espressi sulle parole della donna e non sembra l'abbiano presa bene. Dice Serena:



L'espressione mi ha colpito, sono stati concetti duri. Da sorella sono contenta se Andrea è felice. Non sempre tutte le scelte si condividono. Sta prendendo un pacchetto importante ma è consapevole e questo gli fa onore. Dal mio punto di vista, credo anche che a 27 anni vivere una storia con maggiore spensieratezza lo renderebbe più sereno rispetto di quanto potrebbe fare legame così impegnativo.

In suo fratello vede un sentimento vero "Non lo metto in discussione" mentre in riferimento ad Anna afferma: "Non credo che quello di Anna sia un interesse esclusivamente economico o che lei voglia accasarsi, entrambi hanno la loro indipendenza" e sullo scottante tema della volontà di un figlio da parte della fidanzata di Andrea: "Lei ne ha già due. Quando decidi di stare con un uomo di 10 anni più giovane sai che dovrai accettare dei compromessi. Dopo due anni insieme, ci sta che lui non senta ancora l’esigenza di avere un figlio."

Anche Pierluigi non si fa problemi nell'esprimere il suo disappunto e la delusione per le dichiarazioni fatte da Anna anche nella prima puntata di Temptation Island:



Ci sono rimasto male, non pensavo dicesse certe cose. Addirittura la famiglia che naviga nell’oro, che Andrea è cresciuto sotto una campana di vetro. Tutte cose un po' strane. Non so che pensare. Quando uno ha già due figli, non credo desideri ancora diventare mamma. Non lo è con mio fratello, certo, ma tutta questa voglia di avere un bambino e poi di aggiungere che "lui non ha problemi, sta bene economicamente", non l'ho capito.