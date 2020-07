Temptation Island 2020, Antonio e Annamaria: "Forte differenza di età e di apertura mentale"

Di Ivan Buratti venerdì 3 luglio 2020

Antonio e Annamaria sono una delle coppie di Temptation Island 2020. Ecco come si sono raccontati in edicola a Uomini e donne magazine.

È intrapreso ieri il viaggio nei sentimenti dei nuovi protagonisti di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 dedicato alle coppie che vogliono mettere alla prova il proprio amore. Tra gli innamorati che fanno parte del cast dei concorrenti di quest'anno, anche Antonio e Annamaria, che già hanno destato l'interesse del pubblico.

Nonostante la passione che li lega, i due hanno alcuni problemi di fiducia: dopo che Antonio ha nascosto alla compagna un cellulare, con cui è solito confidarsi con alcuni sconosciuti circa i loro problemi di coppia, Annamaria non crede più liberamente alle parole del compagno. A mettere il bastone fra le ruota, la differenza di età fra i due (lei ha dieci anni in più di lui), fonte di accesi scontri per via delle diverse abitudini ed attese.

"Ho bisogno di qualcosa che mi faccia capire se faccio bene a continuare a investire in questo rapporto, dove c'è una forte differenza di età e di apertura mentale, oppure se sia più giusto camminare da sola e tornare a guardarmi intorno", ha rivelato Annamaria nell'intervista esclusiva a Uomini e Donne Magazine. Antonio, al contrario, ha deciso di partecipare al programma per far capire alla donna di essere cambiato, di amarla senza filtri o segreti. Tanti gli errori commessi in passato, che sembra non voler ripetere:



Anna ha scoperto tempo fa che possiedo un altro cellulare e più volte è venuta a sapere che lo uso per parlare con altre persone. Questa cosa ha messo alla prova il nostro rapporto. Anna è cambiata e voglio dimostrarle che non sono più l'immaturo di prima. La verità è che mi ero fatto un altro numero di telefono per chattare e sfogarmi con altre persone, gente che non conosco o conosco poco. Sentivo il bisogno di parlare dei problemi relativi alla separazione dalla mia ex moglie e alla lontananza da mia figlia. Farlo con qualcuno che non conosco mi fa sentire più a mio agio.

Entrambi molto gelosi, sperano nel villaggio di Canale 5 di trovare quell'equilibrio necessario per riprendere le redini della relazione senza paura, riscoprendosi fatti l'uno per l'altra. Ci riuscirann0?