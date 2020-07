Andrea: chi è il fidanzato di Anna di Temptation Island 2020

Di Fabio Morasca giovedì 2 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Andrea.

Andrea è uno dei protagonisti della settima edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, in prima serata, dal 2 luglio.

Andrea ha ​27 anni, proviene da Roma, dove vive insieme alla madre e al fratello, e ​lavora nel ristorante di famiglia.

Anna e Andrea stanno insieme da circa due anni. La sua compagna è più grande di lui: Anna, infatti, ha 37 anni.

Nel video di presentazione, andato in onda durante le ultime settimane, Andrea ha dichiarato di non sentirsi ancora pronto per sposarsi con Anna e avere un figlio da lei:

Io, con Anna, andrei a vivere subito. Solo che lei vuole di più, vuole un matrimonio, dei figli... In questo momento per me, è troppo per i miei progetti di vita. Per me, Temptation Island è un'occasione per farle capire che la amo ma deve darmi tempo perché, nella vita, non esiste solo la coppia.

Il motivo per il quale la sua fidanzata ha deciso di andare a Temptation Island è proprio quello di fargli capire che il suo desiderio più grande è quello di sposarsi e avere un figlio da lui.

Anna e Andrea, prima di mettersi insieme, si sono frequentati per circa un anno, in maniera "non ufficiale". Anna decise di interrompere la conoscenza dopo essersi resa conto che Andrea stava affrontando la relazione in maniera diversa, con differenti prospettive di vita. Andrea, però, riuscì a dimostrarle i propri sentimenti e a rendere ufficiale la loro storia.

In uno dei filmati di anticipazioni, resi disponibili sui canali social di Witty Tv, abbiamo visto Andrea lanciare una sedia con rabbia, dopo aver visto un filmato che ha commentato con queste parole: "Dopo tre giorni, così? Tre giorni! Io sono troppo per lei!".