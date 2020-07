Ghali bacia una ragazza, è la nuova fidanzata? (FOTO)

Di Marco Salaris mercoledì 1 luglio 2020

"Bell'atmosfera" tra il cantante e la misteriosa ragazza paparazzati durante una cena a Milano.

E' un 2020 pieno di successi musicali e non, quello di Ghali. Il celebre artista che ha fatto centro anche questa estate con il successo di Good Times non solo si gode le vette delle classifiche dei brani più ascoltati e scaricati, ma ora ci pensa anche l'ambito amoroso a sorridergli.

Dopo aver definitivamente accantonato la storia con la modella Mariacarla Boscono, ecco che all'orizzonte spunta una nuova e misteriosa donna al suo fianco. A darne notizia più dettagliata è il settimanale Chi. Non solo lancia lo scoop secondo cui il cantante sarebbe nuovamente innamorato, ma lo testimonia anche con alcune eloquenti foto scattate durante una romantica cena a Milano.

Si abbracciano affettuosamente, si guardano e si scambiano tenerezze come a non voler mai staccare l'attenzione l'uno dall'altra. Arriva persino un appassionante bacio che può solo che confermare il fortunato inizio di una nuova avventura amorosa per Ghali, pronto ad un estate dalla "bell'atmosfera".