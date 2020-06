Tony Effe e Taylor Mega: weekend di fuoco a Como (foto)

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Weekend di fuoco per la coppia ritrovata Taylor Mega e Tony Effe

Il settimanale Chi, nel numero in edicola domani, mercoledì 1 luglio 2020, pubblica le foto del weekend di fuoco di una delle coppie più bollenti dello showbiz, ovvero quella formata da Taylor Mega e Tony Effe che, recentemente, si sono ritrovati dopo un periodo di allontanamento. L'account ufficiale Instagram della rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato, oggi, in anteprima, uno scatto della loro vacanza. Si legge:

"Weekend di passione per Taylor Mega e il fidanzato, il rapper Tony Effe: i due, che si sono riavvicinati durante la quarantena, dopo un periodo di crisi, ormai sono inseparabili e hanno trascorso un weekend bollente sul lago di Como. Lo testimoniano le foto pubblicate da “Chi”, in edicola da domani mercoledì 1 luglio, che documentano lo scambio di baci roventi tra l’influencer e il rapper a bordo di un motoscafo noleggiato per poter restare in intimità in mezzo al lago. La risposta del cantante della Dark Polo Gang alla sua ex Vittoria Ceretti, che si è sposata pochi giorni fa a Ibiza, sembrerebbe essere proprio Taylor Mega. I due si sono ritrovati ancora più affiatati di prima".

Questa volta... per sempre?!