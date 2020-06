Barbara d'Urso: "Federica Panicucci? Ottimo rapporto, non c'è mai stato attrito tra di noi"

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Barbara d'Urso smentisce qualsiasi attrito con Federica Panicucci

Intervistata, questa settimana da DiLei.it, Barbara d'Urso mette a tacere, una volta per tutte, le voci di un possibile conflitto con l'altra primadonna del mattino di Canale 5, Federica Panicucci. La conduttrice Mediaset, ancora una volta, ha ribadito di essere in ottimi rapporti con la collega e di non aver avuto screzio in passato. Ecco le sue parole:

"Federica Panicucci? Abbiamo un ottimo rapporto. Non c’è mai stato attrito tra di noi. È divertente perché molto spesso i giornalisti creano delle guerre e delle lotte interne, che in realtà non esistono. Semplicemente non ci frequentavamo prima e non ci frequentiamo neanche adesso, però ci incontriamo spesso sul lavoro. La trovo e l’ho sempre trovata una grandissima professionista, che fa meravigliosamente il suo lavoro".

La presentatrice che, a settembre, tornerà alla guida di 'Domenica Live', 'Pomeriggio 5' e 'Live non è la d'Urso' sogna di tornare alla guida del 'Grande Fratello', fermo ai box per un anno per via del Coronavirus che ha fatto slittare tutti i programmi alla prossima stagione:

"Mi manca moltissimo condurre il Grande Fratello e se si farà, sarà sicuramente molto più avanti. In primavera inoltrata, che è la solita collocazione del GF Nip. Ma non si sa ancora molto dei palinsesti del 2021"