Chiara Ferragni: "La mia cagnolina Matilda ha un tumore"

"Ciao ragazzi, è stata una giornata tremenda oggi perché mentre ero ad un meeting la nostra cagnolina ha avuto delle crisi epilettiche e l’abbiamo dovuta portare dal veterinario e poi da un neurologo veterinario e quindi farle una risonanza magnetica. L’abbiamo dovuta addormentare, lei ha già 10 anni quindi anche quello è già un rischio e nelle sue condizioni ancora peggio… Però abbiamo scoperto che ha un tumore. Ora dobbiamo tenerla sotto controllo dandole certi medicinali e poi iniziare una radioterapia, ma è tutto da capire ancora. Però mi sono veramente spaventata perché pensavo di perderla oggi". Così Chiara Ferragni ha raccontato attraverso alcune storie pubblicate su Instagram i momenti di ansia e preoccupazione vissuti per la scoperta della malattia che purtroppo ha colpito Matilda, l'amata cagnolina molto spesso protagonista dei contenuti social dell'influencer (ha anche un account tutto suo, con oltre 360 mila follower).

La Ferragni ha fornito alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute di Matilda:

Update su Mati: è ricoverata dal nostro veterinario in modo da essere controllata 24 ore su 24 per eventuali altre crisi epilettiche e capire il dosaggio perfetto per lei delle medicine anti-epilettiche. Mercoledì speriamo possa tornare a casa e poi comincerà le sessioni di radioterapia sperando che il tumore non aumenti di taglia. Purtroppo abbiamo scoperto che questo tipo di tumore è molto frequente nei bulldog francesi come lei. Tenetela nei vostri pensieri che la vogliamo con noi ancora tanti anni.