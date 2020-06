Anna Munafò: "Non avvicinatevi troppo alla carrozzina di mio figlio Michael"

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

L'appello di Anna Munafò a non avvicinarsi troppo al figlio Michael perché preoccupata dalla situazione d'emergenza per il Coronavirus

Qualche giorno fa, Anna Munafò, ex concorrente di Miss Italia e tronista di 'Uomini e Donne', è diventata mamma per la prima volta del piccolo Michael. Il nuovo arrivato è frutto dell'amore con il marito Peppe Saporita.

Nelle scorse ore, l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi, sul proprio account Instagram, ha voluto, da neo madre, lanciare un appello a tutti/e per non avvicinarsi troppo al bambino, perché fortemente preoccupata per il contagio del Coronavirus. Si legge: