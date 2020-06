Temptation Island 2020, chi sono i tentatori e le tentatrici?

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Qualche prima curiosità sui tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2020

Come ogni anno, le 6 coppie di 'Temptation Island' dovranno non farsi tentare dai/lle single che, per 21 giorni, soggiorneranno nei rispettivi villaggi. Quest'anno, ci saranno 11 ragazze e 12 ragazzi single pronti a parlare, scherzare, provocare i/le fidanzati/e.

Filippo Bisciglia, intervistato questa settimana da 'Tv Sorrisi e Canzoni', ha rivelato che l'esperimento d'amore si svolgerà in massima sicurezza:

"Sono state prese tutte le precauzioni di legge. Anzi, nei fatti anche molte di più: sia che il cast che lo staff hanno effettuato test sierologici e questo ben prima dell'inizio delle riprese. I partecipanti, coppie e single, hanno rispettato anche un periodo di isolamento domiciliare prima di entrare nei villaggi. I trasferimenti dalle loro residenze alla Sardegna, poi, sono avvenuti in modo protetto per evitare qualsiasi esposizione al virus. Lo staff coinvolto, produzione, redazione, tecnici, vive in isolamento all'interno del resort dove ci sono i villaggi dei partecipanti. Insomma, penso che al momento questo sia il più bel posto d'Italia".

Ci saranno anche le esterne:

"Certamente ci saranno anche le esterne, ma strutturate con tutte le attenzioni e le accortezze del caso, per preservare l'isolamento di tutti i partecipanti a 'Temptation Island'.

Tra i possibili tentatori Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche ad 'Uomini e Donne' che avrebbe messo a repentaglio un'unione.