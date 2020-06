Temptation Island 2020: curiosità su Anna e Andrea

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Anna e Andrea di Temptation Island 2020

Andrea e la fidanzata Anna sono i protagonisti della nuova stagione di 'Temptation Island', in partenza, giovedì 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Il settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, ha fornito dettagli e curiosità della coppia.

Lui è un ristoratore di 27 anni, abita nella Capitale con la mamma ed il fratello. Lei fa la parrucchiera ed ha 37 anni. Vive a Roma con le figlie di 9 e 7 anni. Stanno insieme da un anno e mezzo ma hanno diverse visioni del futuro. Si sono frequentati in maniera non ufficiale per quasi un anno.

La donna desidera fortemente un matrimonio ed un figlio. Andrea si dichiara innamoratissimo ma non ancora pronto a compiere il grande passo.

Antonio: "Temptation Island è un'occasione per farle capire che la amo tanto, ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia, ma anche il lavoro ed altri progetti di vita".