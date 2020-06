Temptation Island 2020, curiosità su Valeria Liberati e Ciavy (Andrea Maliokapis)

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Valeria Liberati e il fidanzato Ciavy (Andrea Maliokapis) sono i protagonisti della nuova stagione di 'Temptation Island', in partenza, giovedì 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Il settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, ha fornito dettagli e curiosità della coppia.

Lui ha 35 e si occupa di pubbliche relazioni ed ha una passione per il pugilato mentre lei ha 27 anni ed è estetista. Lavora come onicotecnica (tecnica delle unghie). Vive a Roma con i genitori e la figlia di 10 anni. Sono fidanzati da 4 anni. La ragazza sogna una convivenza seria.

Valeria: "Ci siamo conosciuti dieci anni fa. All'inizio eravamo amici, poi, dopo qualche anno, ci siamo fidanzati. Adesso ho quasi 30 anni e, dopo tanto tempo assieme, vorrei andare a convivere. Vorrei che lui si prendesse la responsabilità di un rapporto serio, che si occupasse di me e mia figlia. Ho deciso di partecipare al programma per capire se Ciavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto".

Ciavy: "Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me, anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!"