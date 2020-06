Vittorio Sgarbi sul motorino senza casco (VIDEO)

Di Massimo Galanto lunedì 29 giugno 2020

Ecco cosa ha combinato stavolta il critico d'arte

Sarà mica il legislatore #Sgarbi quello lì in Vespa senza casco? pic.twitter.com/4CX7TDUY5P — nonleggerlo (@nonleggerlo) June 29, 2020

Dopo essersi fatto portare fuori di forza dalla Camera dei deputati, Vittorio Sgarbi ne ha combinata un'altra delle sue. Stavolta il critico d'arte è stato ripreso mentre è a bordo, in qualità di passeggero, di una Vespa senza casco.

Il video (lo trovate in apertura di post), destinato a far discutere, è stato realizzato dal suo assistente Guido Panza ed ha fatto il giro del web in poche ore.

Ricordiamo che Sgarbi la scorsa settimana era stato espulso dalla Camera dopo un duro scontro verbale con Mara Carfagna e con la collega Giusi Bartolozzi.