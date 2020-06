Nathania Zevi: età, Instagram, carriera, moglie di David Parenzo

29 giugno 2020

Nathania Zevi, chi è? Scopriamo dettagli, informazioni e curiosità sulla giornalista e scrittrice, vincitrice di premi ed apprezzata cronista del servizio pubblico.

Nata a Roma nel 1984, Nathania Zevi compie nel 2020 36 anni. Studiosa di filosofia del linguaggio, laureata proprio in Filosofia, entra in Rai con il concorso per giornalisti professionisti nel 2015, dopo aver frequentato un master alla Columbia Journalism School. Giornalista della squadra del TG3, Natania Zevi fa parte della redazione della trasmissione Agorà. Nel 2015 viene premiata all'ambitissimo Premio Biagio Agnes per il giornalismo.

Nel 2o07, a soli 23 anni, pubblica un romanzo di successo insieme alla nonna Tullia Zevi. Il titolo è "Ti racconto la mia storia. Dialogo tra nonna e nipote sull'ebraismo", per l'editore Rizzoli. Il libro narra la vita della giornalista e scrittrice, nonna di Nathania Zavi, grande intellettuale cresciuta tra l'Italia e la Francia. Anima dell'antifascismo, nel 1994 vince il Premio Nazionale Cultura della Pace. Scompare quattro anni dopo la pubblicazione e il successo della nipote, che intervistata da Gigi Marzullo, ha parlato così dell'ebraismo:



L'ebraismo è una cifra fondamentale della nostra famiglia. In un mondo di identità plurale, però è più appartenenza. Non ci dobbiamo credere, siamo ebrei.

Per quanto riguarda la vita privata di Nathania Zevi, la giornalista è sposata con il collega David Parenzo, da cui ha avuto due figli nel 2013 e nel 2016. Attivissima su Twitter, Nathania Zevi è seguita sul social network da circa 15.000 persone. Latita su Instagram: l'ultimo post pubblicato risale al maggio 2019: qualch spiedino, una moka di caffè e quale pomodoro, un "aperitivo elettorale in stile abruzzese".