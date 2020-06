Uomini e donne, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto in crisi? (VIDEO)

Di Massimo Galanto lunedì 29 giugno 2020

Ecco il video in cui lei sembra confermare tutto: "Non sto bene, stiamo prendendo delle decisioni..."

Il matrimonio tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto è in crisi. A lanciare l'indiscrezione è Amedeo Venza sul suo account Instagram. La conferma più o meno ufficiale arriva però dall'account della stessa Tara, che in alcune stories ha ammesso che sta affrontando un periodo per nulla semplice:

Io non sono mai stata una persona molto brava a nascondere quando sta male, perchè ho sempre avuto gli occhi che parlano prima della bocca. Lo so che sarà difficile, però sapete che sulla mia vita privata sono molto trattenuta. Non è un bel periodo, non sto benissimo, non sto bene. Sto stiamo prendendo delle decisioni, stiamo prendendo... quindi non mi fate domande strane, non continuate a chiedermi della fede, di dove è Cristian perché tanto non risponderò. Non vi arrabbiate se non ricevete risposte, semplicemente sono cose mie.

L'ex corteggatrice di Uomini e donne, programma dove ha conosciuto l'allora tronista Cristian, ha chiosato così:

Quando sarà il momento giusto e avremo chiara la situazione dirò quello che c'è da dire, in positivo o in negativo. Io continuerò a parlare con voi, a raccontarvi le mie giornate, avrò momento in cui sparirò, dovete comprenderli e altrimenti in cui io sarò qui come sempre. Portate pazienza.

Per ascoltare le parole di Tara, cliccate sulla foto in apertura di post.