Georgette Polizzi: "Io picchiata da mia madre e bullizzata dai compagni di scuola"

Di Massimo Galanto lunedì 29 giugno 2020

La protagonista della terza edizione di Temptation Island svela il suo passato di dolore e sofferenza, tra famiglia e scuola

Intervista da Leggo, Georgette Polizzi ha rivelato di aver subito violenze da parte della madre. Ecco le parole della stilista conosciuta da una parte del pubblico televisivo per aver preso parte alla terza edizione di Temptation Island (con Davide Tresse, oggi suo marito):

Mi ha picchiata fin da piccolissima. Adesso ho capito che era malata, ma quando sei bambina non lo capisci, pensi che quella rabbia sia la normalità, che tutti i genitori reagiscono così per punire i figli quando magari rompono qualcosa, credi di meritarle.

Georgette, che aveva parlato della madre già in passato, raccontandone la morte causata dall'ex compagno, ha confessato di aver vissuto un'infanzia dolorosa, almeno fino ai 15 anni, quando poi riuscì a trasferirsi in una Casa famiglia. Le violenze non hanno riguardato però, soltanto, l'ambito famigliare, bensì pure quello scolastico:

Per strada i compagni di scuola mi facevano cadere, mi tiravano i sassi in testa per il colore della mia pelle. Erano gli anni Ottanta, il razzismo era tanto. Mi sono resa conto di essere diversa a 6-7 anni, stavo malissimo. Probabilmente da lì nasce la mia voglia di rivalsa, di dimostrare agli altri che sapevo fare le cose come loro e forse ancora meglio di loro.

Infine, a proposito della sclerosi multipla, malattia della quale si è ammalata quando era già diventata popolare, Georgette ha spiegato quale sia il messaggio positivo che vuole lanciare: