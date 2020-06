Marcello Masi: età, carriera, Instagram, famiglia

Di Ivan Buratti lunedì 29 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Marcello Masi

Marcello Masi, chi è? Scopriamo insieme dettagli, informazioni e curiosità sul giornalista italiano, nuovo conduttore dell'edizione estiva de La Vita in Diretta, il programma di informazione ed intrattenimento del pomeriggio di Rai 1.

Nato a Roma il 10 gennaio 1959, Marcello Masi ha compiuto nel 2020 61 anni. Con un diploma classico e una laurea in scienze politiche, ottenuta con una tesi in storia contemporanea, entra in Rai nel 1987, ad appena 28 anni. A trent'anni diventa giornalista economico del Giornale Radio Rai, mentre nel 1992 arriva al Gr Rai grazie al collega Livio Zanetti. Due anni dopo sbarca alla redazione del TG2, allora diretto dall'attuale direttore del TG5 Clemente J. Mimun. Dal 1996 al 2002 è il mezzobusto dell'edizione notturna del TG2. Terminato l'incarico, diventa vicedirettore del Televideo Rai per volere di Antonio Bagnardi, ruolo che ricopre dal 2003 anche al TG2. Viene confermato tale nel 2009 da Mario Orfeo. Cura la rubrica gastronomica Eat Parade e fonda in tempi non sospetti quella dedicata all'ecologia Alter Eco.

Nel 2011 viene promosso direttore del TG2 (prima ad interim, poi fisso), mentre dal 1° ottobre 2016 sbarca alla conduzione di Linea Verde Life. Idea, scrive e conduce la trasmissione In viaggio con Marcello e nel 2020 è al timone de La Vita in Diretta Estate con Andrea Delogu.

Marcello Masi ha due fratelli: Italo, classe 1952, e Laura, di sette anni più grande. Il giornalista romano perde il padre Adriano, impiegato dell'Inps, giovanissimo, ad appena 11 anni. Rimane orfano della mamma dieci anni più tardi. L'amore per la natura e gli animali, che riversa anche sul lavoro, lo hanno portato ad accudire cani e gatti, che spesso ritrae negli scatti che condivide sul suo profilo Instagram (che conta circa 4.000 follower). È sposato da venticinque anni con Flavia Maria Coccia, direttrice operativa dell'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche. I due hanno una figlia, Domitilla.