Marcello Cirillo: gli speciali auguri ad Adriana Volpe per il debutto ad Ogni mattina

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

Lo speciale augurio di Marcello Cirillo per l'amica Adriana Volpe

In occasione della prima puntata di 'Ogni mattina', il nuovo contenitore mattutino di Tv8, Marcello Cirillo, sul proprio account Instagram, ha voluto far sentire il proprio affetto e stima professionale all'amica Adriana Volpe che, dopo l'addio alla Rai e alla fortunata esperienza del 'Grande Fratello Vip', è tornata in tv da protagonista con un programma che sembra perfetto per le sue corde.

I due amici hanno condiviso diverse esperienze lavorative come 'I fatti vostri' e 'Pechino Express'. Durante la partecipazione al reality di Alfonso Signorini, il musicista ha difeso, a spada tratta, la collega nei vari salotti televisivi di Canale 5 come 'Live non è la d'Urso'. Ecco le parole di Cirillo affidate ai social:

Anche molti vip hanno commentato il messaggio di Marcello: da Stefania Orlando ("Che bel pensiero, sei proprio un vero amico... forza Adriana") a Manuela Villa passando per Marta Flavi ("Adriana in bocca la lupo ci vediamo mercoledì").

La Volpe, al debutto, si è voluta circondare di amici/he che non le hanno fatto mancare la propria vicinanza in questa vera e propria seconda vita professionale. Oggi, per esempio, nell'angolo dedicato alla cronaca rosa, è stata ospitata Samantha De Grenet, sua testimone di nozze.