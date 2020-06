Kledi: la dedica alla moglie Charlotte Lazzari per il secondo anniversario di matrimonio

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari festeggiano il secondo anniversario di matrimonio

Kledi Kadiu, ex ballerino e professore di 'Amici', nelle scorse ore, sui social, ha voluto dedicare alla moglie Charlotte Lazzari un tenero pensiero in occasione del secondo anniversario di matrimonio. La coppia, infatti, si è sposata il 28 giugno 2018. Hanno una figlia, Lea, che, oggi ha 4 anni. Ecco il pensiero speciale del danzatore albanese postato su Instagram (con tanto di un album fotografico che racchiude i momenti più belli vissuti in questi anni d'amore):

Anche la moglie, in queste ore, ha raccolto, nelle sue Instagram Stories, i ricordi più emozionati di quella giornata che li ha uniti per sempre. Se non è amore questo, allora cos'è?