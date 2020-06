Francesca Arena, chi è la fidanzata di Luca Calvani

Di Marco Salaris lunedì 29 giugno 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Francesca Arena, la fidanzata di Luca Calvani

Francesca Arena è nata a Prato nel 1975 ed ha 45 anni. Ha i capelli biondi e gli occhi celesti. Ha una figlia di nome Bianca. E' amante della natura e nella vita lavora nel mondo dello spettacolo. Il suo nome è celebre anche per la storia d'amore con Luca Calvani, inviato della trasmissione di Tv8 Ogni mattina ed ex naufrago nonché vincitore dell'Isola dei Famosi nel 2006.

Dal suo profilo Linkedin si legge che nel 1998 ha iniziato a lavorare in una agenzia di organizzazione di eventi e concerti (la Siddarte srl) come Direttore di produzione: "Da subito ho seguito tour nazionali importanti e in collaborazione con la D'alessandro e Galli (summer festival di Lucca) tour europei".

Ha lavorato a fianco di Giorgio Panariello per 4 anni e nel 2006 entra nell'entourage dell'ufficio stampa di Rai 1: "Ho avuto mansioni di ufficio stampa per tutti i programmi in onda sul canale rai ed ho collaborato con Rai fiction per il lancio e la promozione di serie televisive" scrive.

Nel 2012 sceglie di tornare della sua città natale per poter lavorare in una tv locale: "Ho prodotto nuovi programmi televisivi rendendo la tv una realtà più territoriale e fruibile per tutti".

Di lei Luca Calvani ha detto in un'intervista a Grazia: "Dice che se l’avessi tradita in diretta con la bellona di turno all’Isola, avrei fatto un carrierone in tv. E invece nei tappeti rossi ho ancora paura di inciampare".

Ha un profilo Instagram (@arenafra) seguito da 2.037 followers dove sono poche le foto in cui compare a fianco del suo compagno.