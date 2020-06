Valeria Marini: Boom (testo e video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

Testo e video nuovo singolo di Valeria Marini che porta per titolo Boom

Dopo il successo del tormentone 'Me gusta', Valeria Marini, nei giorni scorsi, è uscita in tutti gli store digitali con 'Boom', che si candida a diventare una delle hit da ballare in spiaggia per tutta l'estate 2020. Ospite, qualche giorno fa, di Rtl 102.5, la showgirl ha spiegato il significato reale del brano:

"Una canzone che vuole dare un messaggio di gioia e speranza, la musica è vita e ognuno di noi deve tirare fuori il Boom inteso come l’energia che ha dentro la forza sta in noi, questa canzone è dedicata soprattutto alle donne".

Il video, diretto da Valerio Matteu, è stato girato a Roma, a Fontana di Trevi. L'attrice, protagonista del videoclip ufficiale, ha voluto rendere omaggio alla Città Eterna e alla Dolce Vita di Federico Fellini.

Ecco il testo:

Baci stellari

Boom

Sono una chica loca,

ho le stelle in bocca

il mare che mi tocca la libertà

c’è una luna rossa

senti la scossa

insieme già la, nga

facciamo boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

E muovo il boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

Espero poderte ver (te quiero)

recuerda el momento

de vida con tu que ver (mi amor)

come prima, più di prima

Boom

Sono muy bonita, amo la vita

il sole che ci invita alla libertà

uniti più di prima la ruota gira

insieme c’è la nga

facciamo boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

E muovo il boom

boom boom boom boom boom (te quiero)

boom boom boom boom boom (mi amor)

boom boom boom boom boom

Ay que rico

Espero poderte ver (te quiero)

recuerda el momento

de vida con tu que ver (mi amor)

come prima, più di prima

E muovo il boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

E muovo il boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom (mi vida)

boom boom boom boom boom

Te quiero mi amor

calar mi vida

ay que rico

te quiero

tequila bum bum

E muovo il boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom (mi vida)

E muovo il boom

boom boom boom boom boom (te quiero)

boom boom boom boom boom (mi vida)

boom boom boom boom boom

tequila bum bum