Pietro Taricone, il ricordo di Kasia Smutniak a dieci anni dalla morte

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

Kasia Smutniak ricorda l'ex compagno Pietro Taricone a dieci anni dalla sua morte

Kasia Smutniak, in occasione del decennale della morte di Pietro Taricone, ha voluto postare, su Instagram, un'immagine (due bambini di spalle e sullo sfondo le montagne del Nepal) di grande impatto per ricordare l'ex compagno, morto il 28 giugno 2010 dopo essere precipitato al suolo a seguito di un lancio col paracadute.

L'attore e la fidanzata sono genitori della piccola Sophie che, oggi, ha 16 anni. L'attrice polacca, dopo diverso tempo, ha ritrovato l'amore accanto al produttore cinematografico, Domenico Procacci, che l'ha resa mamma per la seconda volta del piccolo Leone di 9 anni. Sono sposati da quasi un anno.

Solo un anno fa, la Smutniak, in un'intervista a 'Freeda', ha voluto ricordare il padre di sua figlia, portando avanti, personalmente, un progetto benefico della Pietro Taricone Onlus: "Quasi 20 anni fa io ci sono andata là con Pietro per fare un trekking e ci siamo persi, abbiamo perso la cognizione del tempo e ci siamo rimasti per quasi un mese. Sulla strada di ritorno, quando stavamo tornando dal Mustang, parlavamo tantissimo del fatto di voler fare qualcosa per quelle persone. Per 2 anni ho girato cercando un progetto e così ho conosciuto meglio il Mustang e ho pensato che in un posto dove non c’è veramente niente, neanche gli ospedali, bisogna cominciare da una scuola, perché solo imparando puoi in qualche modo crescere. Per me questo qua è un momento estremamente importante. E per i 40 anni ho deciso di farmi un unico regalo, di esaudire il mio grande desiderio, che la scuola possa andare avanti e così abbiamo iniziato una raccolta fondi circa un mese fa. Io veramente non ho bisogno di nulla, non c’è regalo più grande che potrei chiedere. E il regalo più grande è l’aiuto economico con la mia scuola".