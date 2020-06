Lorella Cuccarini: gli auguri a Marco Columbro per i suoi 70 anni

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

Gli auguri social di Lorella Cuccarini a Marco Columbro per i suoi 70 anni

Lorella Cuccarini, che, da qualche giorno ha saputo di non essere stata confermata a 'La Vita in diretta' (la trasmissione che, il prossimo anno, sarà condotta in solitaria da Alberto Matano), nelle scorse ore, su Instagram, ha fatto gli auguri di compleanno allo storico partner, Marco Columbro che, ieri, domenica 28 giugno 2020, ha compiuto ha compiuto 70 anni. Ecco il messaggio affidato ai social:

Il post, in meno di 24 ore, ha superato i 16mila like e raccolto centinaia di commenti. Negli anni novanta, la coppia di conduttori ha costruito un sodalizio artistico di grande successo. Insieme, hanno dato lustro a trasmissioni cult come 'Buona Domenica', 'Paperissima', 'Trenta ore per la vita'. Nel 2003, il loro ultimo impegno in tv alla guida di una nuova edizione di 'Scommettiamo che...'. . L'affetto, la stima, negli anni, sono rimasti invariati. La Cuccarini e Columbro sono la prova vivente che, anche nel mondo dello spettacolo, si possono costruire legami sinceri e amicizie durature nel tempo.