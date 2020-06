Mariarosaria Leone: "Relazione con Stefano De Martino? Smentisco tutto"

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

Lo sfogo su Instagram di Mariarosaria Leone che smentite qualsiasi tipo di relazione con Stefano De Martino

Nelle scorse ore, Mariarosaria Leone, ex ballerina di 'Made in sud' è finita nell'occhio del ciclone, per via di un gossip pubblicato da Giornalettismo.com che l'avrebbe vista protagonista di una contesa amorosa (con un'altra donna) per conquistare il cuore di Stefano De Martino, da poco single dopo la rottura con Belen Rodriguez. Negli scorsi giorni, l'ufficio stampa del conduttore del programma comico di Rai2, ha smentito la notizia. Poche ore fa, invece, l'ex danzatrice diventata mamma da un anno, sul proprio account Instagram, non vuole che il proprio nome venga associato a questa storia. Ecco le sue parole:

"Sta girando questa notizia da un paio di giorni di una mia presunta relazione con Stefano De Martino. Volevo smentire tutto. Cosa si fa per un po' di like e notorietà... ah questi 'giornalisti'. Non è giusto diffamare così. Io non ho mai avuto nessun tipo di rapporto con questa persona. Sono anni che ho lasciato il mondo della televisione e dedico la mia vita alla mia famiglia. Vi prego di segnalare qualsiasi notizia in merito".

Come riporta Fanpage.it, anche lo speaker radiofonico, Gianni Simioli, citando alcune fonti vicine alla ragazza, fa sapere che Gianni Simioli, citando fonti vicine alla ragazza, fa sapere: "Quello che sta accadendo a una giovane madre napoletana è davvero surreale. Questa ragazza ha un figlio e proprio per lui anni fa decise di lasciare il mondo dello spettacolo".

In effetti, Maria Rosaria ha lasciato la trasmissione comica ben quattro anni fa. La conduzione, nel 2016, era affidata a Gigi e Ross, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci.