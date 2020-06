Sammy Hassan, compleanno con l'ex di Davide Basolo: la reazione dell'Alchimista

Di Sebastiano Cascone lunedì 29 giugno 2020

La reazione di Davide Basolo alla festa di compleanno di Sammy Hassan con la sua ex fidanzata

Nelle scorse ore, ha fatto discutere la scelta di Sammy Hassan di trascorrere il proprio compleanno a Forte Dei Marmi (senza (l'ex?!) fidanzata Giovanna Abate). Nel gruppo di amici, accorsi in Toscana per festeggiare il deejay, anche l'ex compagna di Davide Basolo, suo 'rivale' durante l'ultima edizione di 'Uomini e Donne'. L'ex Alchimista del programma di Maria De Filippi, rispondendo in Direct alla pagina Instagram 'Uominiedonneclassicoeover', ha voluto far sentire la propria voce. Ecco le sue parole:



"Ti dico che io vado a ballare tranquillamente in quel locale da anni essendo molto vicino dove abito... ci lavorano due miei carissimi amici... Poi a Forte dei Marmi c'erano anche loro... li ho intravisti in centro ed erano con i loro amici ma niente di più... io sto semplicemente nel mio... una (clamorosa effettivamente) coincidenza".

Sfogliando il profilo ufficiale dell'ex corteggiatore mascherato, il popolo del web è rimasto particolarmente colpito dalla foto di un circo. Riferimento più o meno sibillino a tutto quello che è accaduto in questo weekend di festeggiamenti?!