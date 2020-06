Temptation Island, anticipazioni: "una coppia è già scoppiata, lei ha baciato il tentatore"

Di Giulio Pasqui lunedì 29 giugno 2020

Temptation Island 2020, prime anticipazioni: è scoppiata la coppia composta da Valeria e Ciavy?

Una coppia è (già) scoppiata? Mentre si avvicina il kick-off della nuova edizione di Temptation Island in versione un po' vip un po' nip (inizia il 2 luglio su Canale 5), arrivano le prime anticipazioni... vere o presunte che siano. La pagina Uomini e Donne Classico e Over ha pubblicato il primo spoiler dall'Is Morus Relais: “Questo è uno scoop. Ragazzi una coppia di Temptation Island è già saltata, si tratta di Ciavy e Valeria. Loro due sono usciti separati perché lei ha baciato Alessandro Basciano, il tentatore”.

Quindi si parla della coppia composta da Valeria e Ciavy. 27 anni lei, 35 lui: stanno insieme da quattro anni. Cercano una stabilità e un equilibrio. "Lui vuole la sua libertà, ma mi priva della mia. Lui per me è tutto, tutto, e vorrei che tornassimo quelli che eravamo", ha detto Valeria nel promo della trasmissione. Queste, invece, le parole di lui: "Lei ha sempre voluto andare a vivere con me, io invece temporeggio un po'. Diciamo anche che ogni tanto mi invento qualche scusa. Partecipo a Temptation Island per capire se sono davvero innamorato di lei. Le tentazione lì sono tante, quindi potrei sbagliare". E invece, colpo di scena: sarebbe stata lei la prima a cedere alle tentazioni.