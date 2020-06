Claudia Ruggeri, cognata di Paolo Bonolis: "Mai stata raccomandata"

Di Giulio Pasqui lunedì 29 giugno 2020

Miss Claudia di Avanti un Altro è la cognata di Bonolis: è sposata con Marco Bruganelli, il fratello della moglie del conduttore.

Forse non tutti lo sanno, ma Claudia Ruggeri è la cognata di Paolo Bonolis. Proprio così: la protagonista di Avanti Un Altro, ex Poliziotta e ora Miss Claudia, è sposata dal 2016 con Marco Bruganelli ovvero il fratello di Sonia, l'attuale moglie del conduttore. Ma la Ruggeri rispedisce al mittente le accuse di raccomandazione. Infatti la "Miss" fa parte del cast del programma da prima di conoscere il suo attuale marito.

"Ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis. E lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per fare lavorare una parente. Tempo fa stava iniziando a progettare una nuova trasmissione e gli chiesi: 'Non ci sarebbe un ruolo per me anche in questa trasmissione?’. Lui disse serenamente di ‘No’. Non ero adatta", ha raccontato Claudia al settimanale Di Più.

Assieme a Bonolis, Claudia Ruggeri ha partecipato come capo-squadra anche in due puntate di Ciao Darwin, quella degli Italiani VS Stranieri e quella degli Umani VS Mutanti.