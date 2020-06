Beppe Convertini: moglie, fidanzato, età, vita privata

Di Marcello Filograsso lunedì 29 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Beppe Convertini

Attore, conduttore radiofonico e negli ultimi anni molto presente come conduttore televisivo, conosciamo meglio Beppe Convertini.

Nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 20 luglio 1967, perde il padre a 17 anni per via di un tumore ai polmoni. Contemporaneamente agli studi universitari, culminati con la laurea in Economia e commercio a Torino, intraprende la carriera di modello, sfilando anche all'estero. Nel 1993 vince il concorso come il più bello d'Italia.

Nel 1994 debutta al cinema con Belle al bar con Eva Robin's e in tv con il Festivalbar di Federica Panicucci e Amadeus. L'anno successivo conduce Canzone d'autore su Rai1.

Dal 2000 al 2003 Beppe Convertini è impegnato a ricoprire i panni di Giulio Stocchi nella fiction Vivere, ma c'è anche spazio per la radio con Gente della notte e Che ci faccio qui, oltre che fiction come Fratelli detective, Le tre rosa di Eva 3 e Non dirlo al mio capo.

Nell'estate 2019 sbarca a La vita in diretta estate con Lisa Marzoli, mentre dal 29 giugno 2020 conduce C'è tempo per ..., programma dedicato alla terza età, al fianco di Anna Falchi.

Per quanto concerne la vita privata, il presentatore non ha mai reso pubbliche le sue relazioni: paparazzato con Rosy Dilettuso, ex La Pupa e Il Secchione e poi con la sorella di Flavia Vento, la scorsa estate il cantante lirico Giovanni Cavarretta aveva millantato di aver avuto una storia con lui terminata dopo cinque anni.

Interpellato da Diva e Donna, il diretto interessato aveva commentato:



“Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.

Foto: account Instagram Beppe Convertini