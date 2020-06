Martina Nasoni, flirt con un ex corteggiatore di Uomini e Donne? I fan notano alcuni indizi

Di Ivan Buratti domenica 28 giugno 2020

La vincitrice del Grande Fratello 16 pizzicata in compagnia del gruppo di amici di Matteo Guidetti

Dopo aver smentito il ritorno di fiamma con l'ex Daniele Dal Moro, Martina Nasoni sembra che stia coltivando un flirt con una vecchia conoscenza del pubblico televisivo di Canale 5. La vincitrice del Grande Fratello 16, stando quanto riportato dal sito Vicolo Delle News, avrebbe conosciuto recentemente Matteo Guidetti. Il nome vi dice qualcosa?

Il ragazzo è stato tra i protagonisti degli ultimi troni di Uomini e Donne, in particolare modo quello della tronista Sara Shaimi. Matteo Guidetti era riuscito ad arrivare fino alla fine del percorso con Sara, piuttosto intricato per via dell'epidemia da Coronavirus. Sara ha deciso tuttavia di continuare la propria vita lontana dalle telecamere con Sonny Di Meo, lasciando Matteo con un pugno di mosche in mano. Matteo, poi, avrebbe conosciuto Martina tra le spiagge di Milano Marittima. Evidentemente qualche sguardo, evidentemente qualche parola in più, e poi il doppio follow sui social.

Tanti sono quelli che vorrebbero che i due iniziassero una relazione con tutti i crismi. Per ora, nessuna smentita al flirt, solo suggerito dai fan dei due, che non si sono ancora visti insieme nelle Stories su Instagram. Le foto e i video condivisi su Instagram da Martina e Matteo, tuttavia, mettono in luce che i due stiano frequentando stessi luoghi e stessi gruppi di amici. Possibile che i due possano aver intrapreso una conoscenza, destinata a diventare qualcosa di più importante? O si tratta solo di un pettegolezzo dovuto dall'incrocio di alcuni contenuti?