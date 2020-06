Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan sono già in crisi?

Di Fabio Morasca domenica 28 giugno 2020

Tutti gli indizi della presunta crisi tra Giovanna e Sammy.

Giovanna Abate è già in crisi con Sammy Hassan?

Questa è la domanda che i fan della coppia, nata al termine dell'edizione andata in onda quest'anno di Uomini e Donne, si stanno facendo negli ultimi giorni.

La nota social influencer Deianira Marzano si è occupata del caso anche perché gli indizi scovati sui social non sono così incoraggianti.

Tutto è partito da un messaggio sibillino, contenuto in un'Instagram Stories di Giovanna Abate ("L'attività fisica, dicono che stimoli la produzione di endorfine che generano un potente effetto di benessere istantaneo. Non sono solita allenarmi ma se il concetto è questo..."); i rumors, poi, sono aumentati dopo la notizia riguardante l'assenza di Giovanna ai festeggiamenti per il compleanno di Sammy (che ha festeggiato a Viareggio insieme, tra gli altri, anche all'ex corteggiatore Rodolfo Salemi) e anche dopo la mancata condivisione di auguri sui social sempre da parte di Giovanna.

Deianira Marzano ha anche svelato che le fanpage della coppia, nate sui social, sono preoccupate perché la situazione è poco chiara:

Fino a ieri, voi siete stati insieme e quindi lei, Giovanna della “strana coppia”, gli ha fatto gli auguri da vicino? Però, le fan che vi seguono dalla televisione si aspettano degli auguri, qualcosa di carino ma Giovanna nulla... Tutto tace. Abbiamo avuto anche la risposta del perché non si mostravano: perché dovevano uscire gli articoli con le foto inedite, ecco perché... Le foto dell’articolo sono di una settimana fa, detto ciò, a me sembra una coppia distaccata, uno sta a nord e l'altro a sud. Sono le loro fanpage che mi scrivono e che si stanno lamentando che dicono "Ma 'sti due si sono lasciati? Non abbiamo notizie, ma che coppia è?".

Giovanna Abate non è rimasta indifferente a questi rumors e ha chiesto un po' di tempo per poter rispondere in modo soddisfacente: