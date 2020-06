Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: "Nicola Vivarelli? Sta corteggiando Gemma solo per apparire in televisione"

Di Sebastiano Cascone domenica 28 giugno 2020

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne contro Nicola Vivarelli, giovane corteggiatore di Gemma Galgani

Lorenzo Riccardi, che prima del lockdown vestiva il ruolo di opinionista del trono classico di 'Uomini e Donne' accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, negli scorsi giorni, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Nuovo Tv', commentando la frequentazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi. L'ex tronista della trasmissione di Canale 5 è fermamente convinto che il corteggiatore cerchi solamente visibilità e non un vero amore che possa coltivare lontano dal clamore mediatico:

"Credo che Gemma sia sincera, mentre Sirius no, è vero che al giorno d’oggi c’è chi fa di tutto per diventare qualcuno, ma ora credo che Sirius stia esagerando"

L'ex protagonista di 'Uomini e Donne', a distanza di settimane, fatica ancora a credere nella buona fede dell'aitante rappresentante della Marina Mercatntile e al fatto che abbia un reale interesse per la dama torinese:

"La sta corteggiando solo per apparire in televisione. Ci sono tante persone che parlano, mentre tante altre stanno in silenzio e agiscono. E sono proprio questi coloro che fanno la differenza, non le persone come Sirius".

Lorenzo, quindi, vuole mettere in guardia Gemma sulle possibili reali intenzioni del 26enne... avrà ragione?!