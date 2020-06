Uomini e donne, Giovanna Abate: "Ho qualche dubbio su Sirius. Gemma sa cosa sta rischiando"

Giovanna Abate ha detto la sua sulla 'collega' Gemma Galgani e in particolare sul suo rapporto nato a Uomini e donne con Sirius. L'ex tronista del programma di Canale 5 ha spiegato, in un'intervista concessa al magazine della trasmissione, che con la dama torinese è nata una bella amicizia:

A parlare tra noi sono stati da subito gli occhi e io sono una persona che dà molta importanza a ciò che mi trasmettono quelli di ogni essere umano, perché secondo me è lì che si trova il mondo di ognuno di noi. Negli occhi di Gemma ho riconosciuto subito la sua dolcezza, uno sguardo amico che mi ha dato un’immensa forza per iniziare il nuovo percorso che stavo intraprendendo. Il primo giorno di registrazione della nuova formula di Uomini e Donne io sono stata subito delusa da Sammy, perché non lo avevo ritrovato con lo stesso entusiasmo con cui lo avevo lasciato. Mi sono sentita mancare la terra sotto i piedi quindi in seguito al suo comportamento, e quando è finita la puntata, mi sono confidata con Gemma come se fosse un’amica di vecchia data. Quindi sì, anche per me, come per Gemma, il caffè bevuto insieme quel giorno è stato l’istante in cui è scattata l’empatia. È in quel momento che è nata la nostra amicizia e infatti, subito dopo, le ho promesso che da lì in poi le sarei stata vicina e dalla sua parte in ogni sua scelta. Non perché giusta, ma per restituirle tutto il bene che mi aveva fatto. Per me è stato prezioso tutto il tempo trascorso con Gemma, perché se non erano consigli diretti, lei mi ha mostrato sempre un punto di vista diverso dal mio e soprattutto il punto di vista di una donna che ne sa tante, soprattutto sull’amore. Io ho incontrato Gemma come amica verso la fine del mio percorso, durante il nuovo format, durante il mio periodo più nero, quando non sapevo minimamente chi scegliere e soprattutto non sapevo se Sammy ricambiasse i miei sentimenti.