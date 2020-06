Lory Del Santo parla del compagno Marco Cucolo: "Non è un arrivista, a volte il partner può volerti scavalcare..."

Di Ivan Buratti giovedì 25 giugno 2020

La showgirl spiega perché il compagno Marco sembra spesso spaesato in tv: "Fa fatica ad inserirsi nei talk, risponde a domanda diretta"

Lory Del Santo, protagonista di tanti salotti televisivi e dei magazine di cronaca rosa, è stata recentemente intervistata dal settimanale Novella 2000. L'estate è alle porte e di sicuro Lory dominerà le pagine dei giornali di gossip con le sue mille avventure da raccontare e la sua storia con Marco Cucolo. La showgirl e il giovane compagno ormai sono insieme da molti anni, alla faccia di chi pensava che potesse essere l'ennesimo flirt passeggero per qualche scatto in più. Il segreto della loro relazione rimane ancora nascosto, mentre Lory ha deciso di svelare il motivo per cui in televisione Marco sembra spesso spaesato, come fuori contesto:



Ama apparire, ma fa fatica a inserirsi nei talk bizzarri, sfrontati e selvaggi. Se invece gli viene fatta una domanda diretta, lui risponde, anche con ironia...

Insomma, Marco si trova a proprio agio davanti alla fotocamera o in occasioni più formali (ricordiamo anche le interviste successive al tragico suicidio del figlio della compagna), mentre non riesce a lasciarsi andare in situazioni più leggere. Ma a Lory Del Santo va bene un compagno così timido con la telecamera o preferirebbe un uomo più pratico con stacchi di regia e litigate trash? Ai microfoni del giornalista Armando Sanchez, la donna ha confessato:



Mi sta bene così. Uno troppo arrivista rovina tutto, può nascere competizione, il partner può volerti scavalcare. Purtroppo ho già provato questa esperienza.

Sappiamo che Lory cerca prima di tutto una grande indipendenza, umana ed artistica, ma a quale dei suoi ex avrà voluto alludere in questo caso? Con Marco, invece, sembra andare tutto a gonfie vele. Ma come trascorreranno l'estate 2020 i due piccioncini? L'epidemia da Coronavirus pare abbia mandato all'aria tutti i piani:



Avevamo un biglietto per Los Angeles, ma il volo è stato annullato. Abbiamo quindi fatto un biglietto per Miami, ma anche questo volo è stato nuovamente annullato. Vivo giorno per giorno che è meglio.