Justine Mattera nel cast del Grande Fratello VIP 5?

Di Marco Salaris giovedì 25 giugno 2020

La showgirl varcherà la porta rossa della casa più spiata d'Italia? L'indiscrezione.

Sono giorni di fibrillazione per l'atteso cast della quinta edizione del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini che, nonostante siamo appena alla fine di giugno, sta già prendendo forma fra certezze e voci.

Dopo le anteprime lanciate su tvblog che riguardano Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento pronte a varcare la porta rossa e i provinati padre e figlio Siffredi con Antonio Razzi, arriva un altro nome conosciuto al mondo dello spettacolo e della tv: Justine Mattera.

Ne scrive il settimanale Oggi specificando che la showgirl sarebbe stata già selezionata per partecipare alla nuova edizione in onda nella prossima stagione tv. Attrice e conduttrice, quella di Justine potrebbe essere la seconda esperienza in un reality show, infatti nel lontano 2006 fu concorrente per la terza edizione de La fattoria nella quale si portò a casa un onorevole terzo posto.

Dunque è già cosa fatta? Nessuna conferma per il momento da parte dell'attrice e conduttrice, ragion per cui bisognerà aspettare e capire se il rumor prenderà forma oppure no.