Pago: "GF Vip? E' stata una bella esperienza. Ma fino ad un certo punto..."

Di Fabio Morasca mercoledì 24 giugno 2020

Pago, intervistato da Chi, ha commentato la recente reunion dei suoi ex compagni d'avventura al GF Vip.

La reunion di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli, Teresanna Pugliese, Fernanda Lessa, Sossio Aruta e Adriana Volpe, che si sono rivisti a casa di Fabio Testi, è notizia di circa una settimana fa.

Tra gli esclusi di questa rimpatriata, troviamo Pago, il cantautore sardo che, recentemente, ha chiuso definitivamente la propria relazione con Serena Enardu.

Contattato dal settimanale Chi, Pago ha dichiarato di non essere stato messo al corrente di questa reunion, precisando, però, che le sue dichiarazioni non vogliono avere alcun intento polemico. Dopo il reality show, Pago è rimasto in contatto con poche persone, con la vincitrice Paola Di Benedetto e con Adriana Volpe:

Hanno fatto una reunion? Non me ne sono accorto. Non ne sapevo niente. Lo dico onestamente e senza polemica. In questo momento, mi sto concentrando sulla mia carriera e sulla mia vita personale, che ha preso scossoni non da poco. Del GF Vip, mi è rimasto un rapporto solo con Paola Di Benedetto e ho conosciuto il suo fidanzato Federico Rossi, molto, molto carini, e Adriana Volpe, persona perbene. Il resto, persi di vista. Ma pazienza.

Parlando della sua esperienza al GF Vip 4, Pago ne parla con un po' di rimpianto, definendola una "bella esperienza" ma "fino ad un certo punto":