Antonella Sava: chi è la moglie di Fortunato Cerlino

Di Marcello Filograsso mercoledì 24 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Antonella Sava, moglie di Fortunato Cerlino

Attore italiano sulla scena da diversi anni ma diventato popolare in Italia grazie a Gomorra e Gomorra - La serie nei panni del boss Pietro Savastano, Fortunato Cerlino dal 21 luglio del 2018 è sposato con Antonella Sava.

La coppia si è sposata in gran segreto a Trieste, città nella quale Cerlino ha girato la seconda stagione de La porta rossa, fiction di Rai2 di buon successo con protagonista Lino Guanciale. Alla cerimonia avevano partecipato una trentina di invitati, tra amici e parenti stretti, con il fratello testimone per l'attore. Il cagnolino Michelangelo era presente come mascotte. Al termine della funzione, sposi e invitati hanno pranzato presso un locale sul mare.

Riservato sulla vita privata, Cerlino ha rivelato che la location delle nozze è stata Trieste non solo per motivi di lavoro, ma anche per una coincidenza familiare: i nonni della moglie si erano sposati proprio lì nel secolo scorso.

L'attore ha rivelato in un'intervista a Vanity Fair come si sono fidanzati:



"Io e Antonella ci siamo fidanzati in spiaggia: volevamo vedere Samantha Cristoforetti e, mentre in cielo passava quella che per noi era la Cristoforetti, ci siamo dati il primo bacio".

Nel 2017 Antonella ha reso Fortunato padre della piccola Delfina, nata il 23 agosto.