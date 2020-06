Pablo Trincia: moglie, Instagram, lingue, vita privata

Di Marcello Filograsso mercoledì 24 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Pablo Trincia

Autore, conduttore, giornalista, ex iena ma soprattutto cittadino del mondo: questo e molto altro è Pablo Trincia, che in televisione è diventato molto noto con i suoi programmi di inchiesta e non solo.

Nato a Lipsia il 24 settembre 1977 da padre italiano e madre persiana, si trasferisce a Milano con la famiglia, facendosi chiamare Pablo in onore di Pablo Neruda. A 22 anni dopo il diploma va invece a Londra per laurearsi alla School of Oriental and African Studies in lingue e letterature africane. Il suo ritorno a Milano risale al 2003: dapprima scrive di Africa per PeaceReporter, poi nel 2005 diventa freelance, collaborando con diverse testate, da L'Espresso a Die Welt.

Dal 2009 al 2014 è arruolato tra Le Iene, per poi proseguire la carriera televisiva con Anno Uno e Servizio Pubblico, mentre da settembre 2019 è tra gli inviati di Chi l'ha visto?.

Pablo Trincia ha vinto due volte il Premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi e afferma di saper parlare molte lingue: persiano, tedesco, italiano, swahili, hindi, wolof, francese, portoghese, russo, arabo e spagnolo.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Pablo Trincia è riservatissimo sulla sua vita privata. Di lui si sa soltanto che ha due figli di nome Yasmine e Sebastian, avuti da una compagna di nome Debora, ma non è dato sapere se stiano ancora insieme o meno.

