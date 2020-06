Temptation Island: il video di presentazione della coppia Andrea e Anna

Di Sebastiano Cascone martedì 23 giugno 2020

Anna ed Andrea quinta coppia di Temptation Island 2020

Oggi, martedì 23 giugno, è stata annunciata la quinta coppia dell'edizione 2020 di 'Temptation Island', in onda a partire da giovedì 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia. Si tratta di Anna e Andrea che, assieme a Manila Nazzaro - Lorenzo Amoruso, Antonella Elia - Pietro Delle Piane, Valeria - Ciavy e Antonio - Annamaria, prenderà parte al viaggio dei sentimenti.

Ecco le prime parole dei due fidanzati nel video di presentazione postato sull'account ufficiale Instagram della trasmissione:

Anna: "Ho 37 anni e sono fidanzata con Andrea da due anni. Non dovresti prendere una donna più grande. Se pensi questo (matrimonio, figli etc) non ti dovresti prendere una doppia più grande. Questa cosa mi frena, mi spaventa e a fare un passo indietro dicendo: 'Sto solo perdendo tempo'".

Andrea: "Ho 27 anni. Io con Anna andrei a vivere subito solo che lei vuole di più, un matrimonio, dei figli. In questo momento, per me, è troppo per i progetti di vita. Per me Temptation Island è un'occasione per farlo capire che la amo ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia".