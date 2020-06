Jeremias Rodriguez contro Stefano de Martino? La risposta

Di Marco Salaris martedì 23 giugno 2020

Il fratello di Belèn lancia frecciate contro il conduttore di Made in sud? La smentita

Nelle ultime settimane stiamo raccontando la nuova rottura che si è consumata fra Stefano de Martino e Belen Rodriguez. Le premesse che si erano create nel primissimo periodo in cui la coppia era tornata insieme, dopo un lungo allontanamento, sembravano ottimiste, ma le cose sono nuovamente degenerate.

Gli 'effetti collaterali' del caso toccano anche Jeremias Rodriguez che, complice una foto condivisa sui social nella quale Belen sta insieme a suo figlio Santiago. Jeremias ha scritto: "Il grande amore ha alla base un’idea di famiglia". Frase che ha lanciato campanelli d'allarme per i rapporti tra il giovane ex gieffino-naufrago e il marito della showgirl argentina, o almeno questa è l'ipotesi venuta fuori da alcuni seguaci di Belen che hanno pensato sia una frecciata contro de Martino, soprattutto un utente che si è lanciato in un'accusa precisa:



Sei una persona immatura, smettila con tutte ste frecciatine. Per una volta state fuori dalla vita di tua sorella, come fa la famiglia di Stefano! Siete pesanti!

Jeremias non è rimasto con le mani in mano rispondendo a tono:



Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro ilpadre della cosa più bella che ho nella vita…(si riferisce a Santiago, ndr) quello che dovevo parlare con Ste (Stefano, ndr) l’ho già fatto e mettendoci la faccia. Buona vita fucking fake!

Prevale il cuore da zio nelle parole di Jeremias che non vuole porre dubbi sui rapporti con de Martino e stare fuori dalla delicata situazione della coppia.