Alex Gadea: Instagram, Facebook, fidanzato, età

Di Marcello Filograsso martedì 23 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alex Gadea

Attore noto in Italia per aver interpretato il ruolo di Tristàn ne Il Segreto, cerchiamo di conoscere meglio Alex Gadea.

Nato ad Alzira, nella provincia di Valencia, il 22 luglio 1983, dal padre funzionario pubblico e madre impiegata in uno studio di grafica, frequenta durante gli anni del liceo un corso di teatro. A 18 anni abbandona la città per Madrid, dove frequenta l'Accademia d'Arte Drammatica di Cristina Rota, al contempo mantenendosi con lavori da bracciante, cameriere e addetto call center.

Dopo molto teatro, nella carriera di Gadea ci sono molte serie tv come El Comisario, Cazadores de Hombres, Hospital Central ma soprattutto El Secreto de Puente Viejo su Antena 3, da noi noto naturalmente come Il Segreto. Sebbene incontri un grande successo con la soap opera, decide di lasciarla dopo due anni nel 2013. Nel 2019 interpreta Mateo in Toy Boy, serie andata in onda sempre su Antena 3 ma poi comprata da Netflix. L'attore è anche molto attivo sul fronte del non-profit, avendo prestato il suo volto a diverse campagne umanitarie.

Per quanto riguarda la vita privata, Alex Gadea, molto seguito su Instagram e Facebook, nasconde abbastanza bene i suoi affetti. Nell'aprile 2018 era stato paparazzato con l'attrice iberica Ana Ruiz per le strade di Madrid, ma al momento non è dato sapere se la storia abbia avuto un seguito o si sia trattato solamente di un flirt.

Foto: account Instagram Alex Gadea