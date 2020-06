Antonio Zequila replica a Lucia Bramieri: "E' una signora che vive di riflesso ad un cognome di un grande attore..."

Di Fabio Morasca lunedì 22 giugno 2020

Antonio Zequila ha replicato a Lucia Bramieri dopo una frecciatina di quest'ultima.

Lucia Bramieri, in un'intervista concessa al settimanale Vero, ha ripercorso velocemente la propria esperienza all'interno della casa del Grande Fratello, reality show di Canale 5 al quale partecipò nel 2018.

La nuora di Gino Bramieri ha manifestato, tra il serio e il faceto, un po' di delusione per non aver trovato un uomo adatto a lei, nella casa di Cinecittà ("E sono anche un po' arrabbiata perché al Grande Fratello tutti si fidanzano ma nella mia edizione, non c'era un uomo adatto a me!").

Uno come Fabio Testi, visto durante la quarta edizione del GF Vip, avrebbe fatto al caso di Lucia Bramieri:

Vorrei un uomo come Fabio Testi e non un maschio come Antonio Zequila... Perché maschi si nasce, ma uomini si diventa.

In questa dichiarazione, come avete potuto notare, è presente una frecciatina rivolta ad Antonio Zequila che non è passata affatto inosservata al diretto interessato.

Questo è il post che è comparso sulla pagina ufficiale Instagram di Antonio Zequila, gestita dal suo staff: