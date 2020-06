Live Non è la D'Urso, Elena Morali e le foto con Daniele di Lorenzo? Lei replica: "Luigi sapeva tutto"

Di Alberto Graziola lunedì 22 giugno 2020

Elena Morali discute e chiarisce alcune foto che la ritraggono con Daniele di Lorenzo

"Elena, hai risolto tutte le tue situazioni precedenti fino al punto di arrivare a sposare Luigi Favoloso. Tu sai che Daniele Di Lorenzo ha, fino a stanotte, pubblicato degli screenshot dei vostri messaggi..."

Così Barbara D'urso ha iniziato il discorso con Elena Morali, in collegamento a Zanzibar.

"Ci sono delle indagini, si inventa conversazioni finte. Faccio parlare Loredana e i miei avvocati. Non concedo la possibilità a nessuno di pubblicare cose che non sono mie" ha replicato la showgirl, in diretta. "E' una persona indagata e accusata, cattiva!"

Secondo gli screenshot, lei avrebbe lasciato Luigi in diretta proprio questa sera. La madre di Favoloso ha confermato la tesi della Morali:

"Lui mi ha assicurato che i messaggi sono finti"

"Qualche giorno fa dovresti essere andata a prendere un aperitivo con Luigi, in zona San Babila..." ha iniziato la conduttrice. Lei non ricorda il posto: "Può essere, probabile... non ricordo".

In un servizio, una giornalista mostra foto della Morali e Favoloso che si scambiano baci ed effusioni in centro a Milano. Indossano abiti sportivi: lei si sposta in via della Moscova dove sembra aver incontrato un altro uomo, proprio Di Lorenzo.

Nella foto, i due sono immortalati insieme, con un abbraccio. I due, dalle immagini e da quanto raccontato dal paparazzo, si sarebbero baciati. Cosa che lei nega.

"Credo fosse almeno dieci giorni fa l'aperitivo... La sera in cui ho visto Daniele, Luigi lo sapeva. Sapeva del ristorante, sapeva tutto"

La D'Urso ha sottolineato il fatto bizzarro che, dopo le denunce, sia voluta uscire con l'uomo...

La madre di Luigi ha, poi, commentato così: