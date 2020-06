Live Non è la D'Urso, Lory Del Santo parla per la prima volta del padre di Loren, il figlio scomparso a 19 anni

Lory Del Santo è tornata ospite a Live Non è la D'Urso per parlare della scomparsa di suo figlio Loren, morto suicida quando aveva 19 anni. La showgirl ha raccontato, poco dopo il suo ingresso:

Loren non ha mai saputo l'identità del padre:

"Ho conosciuto questo ragazzo, mi è piaciuto tantissimo. Voleva diventare un dj, il suo percorso era itinerante e ogni tanto faceva qualche foto di moda. Mi era piaciuto subito, abbiamo avuto una relazione di tre mesi. Non vivevamo insieme, ci vedevamo una volta a settimana. Poi lui è partito per l'America, io ero incinta ma non lo sapevo. Sapevo che lui voleva essere in tutto il mondo. Dopo un po' scopro di aspettare Loren, non sapevo dove fosse. Non c'erano i social ai tempi. Una signora, in America, mi dice che avevamo una cosa in comune. Lei ha scelto di crescere il figlio dal sola. Al terzo anno, questo uomo arriva nel mio ufficio a Milano, il padre. "Voglio sapere se è vero che tu hai un figlio... vorrei vederlo" mi ha detto. Ho detto "Devo sapere le tue intenzioni, se un padre c'è sono felice ma se deve scomparire lasciamo perdere". Gli ho dato appuntamento alle 13 il giorno dopo a Milano. Sono andata ma lui non è mai venuto. E da lì non l'ho mai più visto in vita mia. Un giorno torno a Miami e questa signora mi contatta ancora. La fidanzata di Madonna, Ingrid, aveva avuto una relazione con lo stesso modello e con lui aveva avuto un bambino, fratello di Loren. Li ho fatti incontrare... non era il momento, Loren era rimasto perplesso"