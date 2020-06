Youma incinta per la seconda volta a 49 anni

Di Fabio Morasca domenica 21 giugno 2020

Youma ha annunciato la gravidanza con un video-messaggio pubblicato per Verissimo.

Youma, attrice e modella di origini maliane, tornata in tv l'anno scorso, dopo un periodo di assenza, come concorrente della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha annunciato di essere in attesa di un bambino all'età di 49 anni.

Per Youma Diakite, si tratta della seconda gravidanza: l'attrice e modella, infatti, è già madre di Mattia, nato nel 2014 dalla sua storia d'amore con l'imprenditore Fabrizio Ragone.

Youma ha annunciato la bella notizia con un video-messaggio realizzato per il programma Verissimo:

Sono felice di rivedervi con una bellissima notizia. La mia famiglia si ingrandisce, sto per diventare mamma. Non credevo fosse possibile, però questo miracolo, se possiamo chiamarlo così, è avvenuto. Sono molto felice di aver condiviso questa mia bella notizia con voi e vorrei fare tanti tanti auguri a tutti gli italiani, perché questo è un momento veramente veramente buio, un momento particolarmente difficile e quindi vi auguro tante tante tante belle cose e delle belle vacanze. A prestissimo.

Come ricordiamo, l'esperienza di Youma all'Isola dei Famosi 14 terminò anzitempo per motivi familiari che la costrinsero a ritirarsi dal gioco e a tornare subito in Italia.

Youma svelò i motivi, nel dettaglio, sempre in un'intervista concessa al programma di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin: