Temptation Island: il video di presentazione della coppia Manila Nazzaro - Lorenzo Amoruso

Di Sebastiano Cascone venerdì 19 giugno 2020

Il video di presentazione di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso la seconda coppia di Temptation Island 2020

Oggi, sul profilo ufficiale di 'Temptation Island', è stata svelata la seconda coppia della nuova edizione in partenza tra qualche settimana in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. L'ex Miss Italia, Manila Nazzaro ed il compagno Lorenzo Amoruso, per 21 giorni, intraprenderanno il viaggio dei sentimenti.

Ecco perché i due fidanzati hanno deciso di prendere parte all'esperimento d'amore:

Nazzaro: "Ho 42 anni e sono fidanzata con Lorenzo da quasi 3 anni. Io non credevo più nell'amore sicuramente. Lorenzo è stato veramente bravo nell'avere quella pazienza e quella determinazione nel farmi ricredere che, comunque, è possibile rinnamorarsi. In questo Temptation, probabilmente, potrebbe anche illuminarci. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega ben precisa alla fine".

La conduttrice e speaker radiofonica è stata sposata dal 2005 al 2017 con l'ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco Pio (14 anni) e Nicolas (9).