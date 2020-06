Barbara d'Urso ustionata: "Mi sono fatta parecchio male" (VIDEO)

Di Massimo Galanto venerdì 19 giugno 2020

Ustione di secondo grado alla mano per la conduttrice di Canale 5

In un video pubblicato sui social, Barbara d'Urso ha annunciato di essersi procurata una ustione di secondo grado alla mano che la costringerà ad andare in onda su Canale 5 domenica sera a Live - Non è la d'Urso (ultima puntata stagionale) con la mano fasciata:

Devo condivedere una cosa con voi, le mie cose private evito di condividerle. Una cosa non avrei voluto condividere con voi, ma ho deciso di farlo perché tra due giorni sono in diretta e questa cosa voi l'avreste capita. È successa una cosa ieri pomeriggio: mi sono fatta parecchio parecchio male. Non volevo dirlo, non ve ne sareste accorti, ma la cosa è bella pesantuccia sono costretta ad andare in onda così (mostra la mano fasciata, Ndr). Forse la coprirò con un guanto nero. Qui sotto ho una ustione bella importante. È stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici, ma guarirò, le cose brutte sono altre...

Tra i commenti al video molti messaggi di solidarietà e di sostegno per la conduttrice partenopea che ha dato la notizia dell'ustione sorseggiando del vino.