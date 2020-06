Elena Morali e Luigi Favoloso sempre più innamorati. La frecciata contro l'ex: "Non merita la mia considerazione"

Di Marco Salaris venerdì 19 giugno 2020

La showgirl sorride all'amore con l'ex di Nina Moric e accusa il suo vecchio amore Daniele di Lorenzo: "Ha detto tante menzogne".

Ma Elena Morali e Luigi Favoloso stanno insieme o no? A spazzare via i dubbi è proprio la showgirl dalle pagine di Novella 2000. Dopo un periodo movimentato fatto di incomprensioni, momentanei allontanamenti e brevi tensioni avvenute durante il periodo di quarantena, ecco che la coppia torna in forma più di prima.

"Ora sto molto meglio" esordisce Elena confermando che le cose con Luigi Favoloso stanno andando per il verso giusto, tanto che...



Penso di aver incontrato l’amore della mia vita, a dispetto delle tante cose che sono state dette e che purtroppo ancora dicono. Non devo dare spiegazioni. Bisognerebbe provare le cose prima di giudicare. Da quando un individuo ha iniziato a gettare fango sul nostro conto, non si è più capito nulla. Siamo una coppia di innamorati.

E' la prima volta che la Morali parla di coppia 'innamorata' in barba ai detrattori che non hanno visto di buon occhio l'amore tra lei e Favoloso. Elena ce l'ha con una persona in particolare ed è il suo ex fidanzato produttore cinematografico e televisivo Daniele di Lorenzo, ovvero la causa di quella rottura avvenuta lo scorso maggio: "Ha detto tante menzogne e non merita la mia considerazione." aggiunge:



Tra le tante cose, pensate poco fa ho firmato un format televisivo, ma poi lui ha cercato in tutti i modi di non portarlo a termine. Questo suo atteggiamento non l’ho mai capito. Assurdo. Credo sia solo una forte mancanza di personalità. Ho dovuto anche smentire la rottura con Luigi e ho precisato che quando mi sono sfogata sul mio Instagram, non è stato altro che la conseguenza di un brutto litigio, causato dall'aver visto Di Lorenzo. Ci siamo rivisti per questioni legali.

La Morali afferma di essere passata per vie legali, denunciando il suo ex "perché con me ha sbagliato di grosso. Sarà la legge a fare il suo corso".

E il legame con Gianluca Fubelli? Una relazione duratura e poi la rottura.



Gianluca è il mio punto debole e se ci ripenso mi spiace davvero averlo deluso. È una persona meravigliosa e non merita una cosa simile.

Anche in questo caso Elena punta il dito contro l'attore e modello Fabio Rondinelli



La cosa che più mi fa arrabbiare, però, è che lui sia andato a Pomeriggio 5 a raccontare un mio tradimento fasullo e studiato, solo per andare a fare un torto a Scintilla, che fortunatamente sapeva la verità. Ovviamente ho denunciato anche Rondinelli e sono partite le indagini.

Nonostante ciò, i rapporti con il comico di Colorado sono ripresi in positivo:



Tra me e Gianluca non ci sono rancori. Dopo esserci allontanati, ci siamo sentiti e so che sta facendo un trasloco.